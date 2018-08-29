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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:50 م
خالد صلاح
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دبلوماسية يمنية تبحث مع منظمات بولندية المساعدات الإنسانية لبلادها

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:07 م
دبلوماسية يمنية تبحث مع منظمات بولندية المساعدات الإنسانية لبلادها اليمن
أ ش أ
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بحثت سفيرة اليمن لدى بولندا، ميرفت مجلى، اليوم الأربعاء، مع عدد من المنظمات الإنسانية البولندية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لبلادها.

واستعرض اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، تطورات الأوضاع فى اليمن وما يعانيه أبناء الشعب من أوضاع مأساوية جراء الممارسات والانتهاكات التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين.

وأكدت السفيرة اليمنية أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على أرواح المدنيين بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، موضحة أن الميليشيا الحوثية تستخدم الأطفال كدروع بشرية فى تحركات قياداتها وكذا نقل المعدات العسكرية.

من جهتهم، أشار ممثلوا المنظمات البولندية أن مثل هذه اللقاءات تمكنهم من معرفة الصورة الكاملة حول الأوضاع فى اليمن، مؤكدين العمل مع الحكومة البولندية لوضع اليمن ضمن قائمة الدول الاولى للحصول على مساعدات انسانية عاجلة.


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