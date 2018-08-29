حصاد الأخبار.. صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالسعودية

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
إجراءات "الصحة" لتأمين الحجاج العائدين ومنع تسرب الأوبئة × 5 معلومات
حجاج بيت الله الحرام
شاهد فى دقيقة.. أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو حتى الآن؟
مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة
حالة الطقس
بعثة الحج الرسمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين لـ59 حالة
حجاج بيت الله الحرام
غدا.. بدء تقديم التظلمات للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة دور ثانى
طلاب الثانوية العامة
التموين: لن يصرف لأى بطاقة بها أخطاء بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر 2018
بطاقات التموين
الزراعة تطرح 99 قطعة أرض تابعة للإصلاح للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
الصحة: ننتج محليا 7 ملايين عبوة من الأنسولين سنويا.. والمواد الخام متوفرة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
خطة لتطوير طرق الأحياء السكنية والمناطق الصناعية بأكتوبر بـ 1.6 مليار جنيه
مدينة 6 أكتوبر
المذنب "جياكوبينى" يقترب من الأرض بسرعة 23 كيلومتر فى الثانية سبتمبر المقبل
كوكب
التحقيق فى واقعة سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة
سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة
جامعة القاهرة: استحدثنا 23 لائحة دراسية منها 11 لربط التعليم بالاقتصاد القومى
الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
"التموين": الدخول على موقع إدارة دعم مصر لتصحيح أخطاء البطاقات التموينية
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
اليوم.. "الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم
توزيع لحوم الأضاحى
ماذا فعلت "الزراعة" لمواجهة مخالفات الموز؟.. تعرف على الإجابة × 10 معلومات
أشجار الموز
رئيس جامعة القاهرة: شراء جهاز الرنين المغناطيسى لأبو الريش بـ 23 مليون جنيه
الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
"الأوقاف" تعتمد 95 محفظًا ومحفظة جدد للقرآن الكريم
الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول تأسيس الجمعيات التعاونية
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
نجوم "الجوزاء" و"الشعرى" تزينان سماء مصر والوطن العربي فجر اليومين المقبلين
النجوم
صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالمملكة العربية السعودية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
البيئة تضبط "نسناس" و2 بغبغاء مهددة بالانقراض فى حملة على أسواق الإسكندرية
نسناس عبلنج نادر من النوع المهدد بالانقراض
مدبولى: جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرافق المختلفة بمدينة بدر
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
أستاذة فلك: الشمس استغرقت 10 ملايين سنة حتى تصل إلى المرحلة الحالية
الشمس
"الخشت": أكبر الشخصيات المعارضة موجودة فى جامعة القاهرة
الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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