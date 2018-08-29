حصاد الأخبار.. صرف 2.6 مليون جنيه مستحقات 15 مصريا بالسعودية

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

حجاج بيت الله الحرام

مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

حالة الطقس

حجاج بيت الله الحرام

طلاب الثانوية العامة

بطاقات التموين

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

مدينة 6 أكتوبر

كوكب



سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية



توزيع لحوم الأضاحى

أشجار الموز

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف

الدكتور على المصيلحى وزير التموين

النجوم

محمد سعفان وزير القوى العاملة



نسناس عبلنج نادر من النوع المهدد بالانقراض

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الشمس

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة