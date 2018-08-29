حبس عامل وإخلاء سبيل 5 سيدات فى مشاجرة تسببت فى إصابة طفل بحروق بحلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عامل وإخلاء سبيل 5 سيدات، بكفالة 500 جنيه لكل منهن، فى مشاجرة بينهم بالمولوتوف تسببت فى إصابة طفل بحروق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة عرب غنيم إثر مشاجرة بين طرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وقوع خلاف بين طرف أول "م.م"، "ه.م"، "ن.ص"، وطرف ثاني "م.ب" عامل، وشقيقتيه "ه.ب"، "خ.ب"، وتجددت يوم الواقعة ونشبت مشاجرة استخدم على إثرها الأول من الطرف الثانى زجاجات مولوتوف وأسفرت عن إصابة طفل بحروق خطيرة أدت إلى تشويه جسده.

وعلى الفور تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الطفل للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.