حبس عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة محتويات محل قطع غيار سيارات بمنطقة صقر قريش.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت خلال دورية أمنية بمنطقة صقر قريش، دائرة القسم، من القبض على "ي.ع" 24 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على، 4 مساعدين سيارة، ووش سلندر وضفيرة كهربائية وطنبورة فرامل وفتيس وعتلة حديدية.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من محل قطع غيار سيارات بمنطقة عمارات صقر قريش، باستخدام العتلة الحديدية.

وباستدعاء صاحب المحل تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق.