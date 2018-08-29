video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:15 م
حبس عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش متهم - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة محتويات محل قطع غيار سيارات بمنطقة صقر قريش.

 

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت خلال دورية أمنية بمنطقة صقر قريش، دائرة القسم، من القبض على "ي.ع" 24 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على، 4 مساعدين سيارة، ووش سلندر وضفيرة كهربائية وطنبورة فرامل وفتيس وعتلة حديدية.

 

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من محل قطع غيار سيارات بمنطقة عمارات صقر قريش، باستخدام العتلة الحديدية.

 

وباستدعاء صاحب المحل تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى تخصص نشاطة الإجرامى فى السرقات العامة بأسلوب الخطف بقنا

حرامى البساتين

لص صقر قريش

سرقه محل قطع غيار سيارات

اخبار البساتين

اخبار مصر




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة