جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة للإبداع الفني بمدينة الغردقة

قنا - هند المغربى

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة للابداع الفني بقصر ثقافة الغردقة بالبحر الأحمر.

وشارك في القافلة، أعضاء هيئة التدريس من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بقنا، وهم الدكتورة سميرة صالح محمد احمد، والدكتورة عبير ربيع أحمد تهامي، والدكتور محمد أحمد سلام، مع مجموعة من طلاب قسم التربية الموسيقية، وقامت القافلة بتقديم العديد من الفقرات الفنية من التراث القديم، وهى عبارة عن كوكتيل موشحات شرقية وأغنيات وطنية وغناء وعزف فردى لطلاب كلية التربية النوعية.