جامعة القاهرة: استحدثنا 23 لائحة دراسية منها 11 لربط التعليم بالاقتصاد القومى

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة علمت على تطوير برامجها، حتى تكون جامعة من الجيل الثالث، واستحداث 23 لائحة دراسية، منهم 11 لائحة جديدة لربط العلمية التعليمية بالاقتصاد القومى وتغيير التفكير الطلابى.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده اليوم، الأربعاء، لعرض إنجازات عام منذ توليه رئاسة الجامعة، أنه تم عمل 27 برنامجا دراسيا جديا، 17 برنامجا بالساعات المعتمدة، و12 بالتعليم المدمج، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة أول جامعة نجحت فى تحويل برامج التعليم المفتوح إلى برامج تعليم مدمج، والعام الجديد سيعمل بـ12 برنامجا جديدا معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن هناك 62 برنامجا بالدراسات العليا، منهم 44 برنامجا جديدا، واستحداث 18 برنامجا جديدا، موضحا أن هناك مقررا لريادة الأعمال سيكون له الأثر البالغ في زيادة تفكير الطلاب والاعتماد على أنفسهم في عمل المشروعات، مع استحداث مسابقة التفكير النقدى وريادة الأعمال بداية من العام الدراسي الجديد ومقرر على طلاب السنة الأولى.