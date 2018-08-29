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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:05 م
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تعميم حملات التوعية بالحفاظ على المياه لطلاب المعاهد الأزهرية فى أسوان

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:52 م
تعميم حملات التوعية بالحفاظ على المياه لطلاب المعاهد الأزهرية فى أسوان محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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وافق الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، على تعميم حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ونشر رسائل التوعية على طلاب وتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.

 

قال محمد عبد الفراج، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إنه بعد نجاح لقاء التوعية بوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالأمس استضاف اليوم، الأربعاء، الشيخ أحمد عبد الحميد محمد وكيل وزارة منطقة أسوان الأزهرية، فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان للاتفاق على أوجه التعاون فى الفترة المقبلة ونشر رسائل التوعية على طلاب وتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية.

 

وأشار مدير إدارة التوعية، فى بيان صحفى، إلى أن ذلك يأتى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان "النقطة بتفرق"، وفى إطار توجيهات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بهدف تكثيف أنشطة التوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث.

 

وكان فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، نظم لقاءً بمعهد الإمام محمد متولى الشعراوى، بحضور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، تحت عنوان "النقطة بتفرق" بهدف التوعية وترشيد الاستهلاك.


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