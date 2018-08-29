تعزيزات عسكرية سعودية تصل محافظة حجة اليمنية لمساندة الجيش اليمنى

كتب مصطفى عنبر

وصلت تعزيزات عسكرية سعودية إلى محافظة حجة اليمنية، اليوم الأربعاء، للانضمام إلى التحالف العربى، لمساندة الجيش اليمنى فى معاركه ضد الحوثيين فى محافظة حجة، شمال غربى اليمن.

وقال مصدر عسكرى، إن القوة العسكرية اشتملت على آليات ومدرعات وفرق هندسية لكشف الألغام ومئات الجنود، بحسب قناة العربية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى مديريتى عبس ومستبا فى محافظة حجة، بعد أن طردتها قوات الجيش الوطنى اليمنى من مركز مديرية حيران المجاورة.

وخسرت الميليشيات الحوثية العديد من القيادات فى مديرية حيران منهم العميد عبد الوهاب محمد الحسام، والقاضى صلاح مسعد خموسى فى معارك بين الجيش اليمنى والانقلابيين. وفق المصادر.