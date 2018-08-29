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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:45 ص
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تعرف على الخريطة الكاملة لأسعار الفائدة فى البنك الأهلى المصرى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:00 ص
تعرف على الخريطة الكاملة لأسعار الفائدة فى البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" فى هذا التقرير الخريطة الكاملة لأسعار العائد على الأوعية الادخارية والودائع بالجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى بحصة سوقية تزيد عن 27%.
 
وتبلغ مدة شهادة الادخار مرتفعة العائد فى البنك الأهلى المصرى، 3 سنوات بعائد 15%، ويصرف شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء، وشهادة الاستثمار مجموعة - ب -، ومدتها سنة، ذات عائد 15.75% يصرف شهريًا.
 
وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
 
 
 
البنك الأهلى المصرى (1)
 

البنك الأهلى المصرى (2)
 

 

 

 


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البنك الأهلى

أسعار الفائدة

شهادات الادخار




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