تعرف على أهم الاكتشافات الأثرية بمعبد كوم أمبو فى الفترة الأخيرة

أسوان - ندى سليم

منذ بدء عمل مشروع رفع المياه الجوفية من معبد كوم أمبو فى أكتوبر 2017، وتمكنت البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار من الكشف عن العديد من المقتنيات الأثرية المهمة، ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أهم المقتنيات التى عثر عليها أسفل معبد كوم أمبو.

1. العثور على لوحتين أثريتين مصنوعتين من الحجر الرملى، ويرجع تاريخ كل منهما إلى العصر البطلمى، وتبين من الفحص المبدئى أنهما يعودان إلى عهد الملك بطليموس الثانى عشر، وبهما نصوص مدونة بالخط الهيروغليفى والديموطيقى.

2. العثور على أجزاء من تمثال جدارى ضخم من الحجر الرملى يخص الملك رمسيس الثانى، والرأس الخاصة به، والتى تصوره مرتديا التاج الأبيض تاج الوجه القبلى.

3. العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار فى الدولة القديمة، والتى تعود تاريخ إلى عهد بناة الأهرام خلال فترة الأسرة الرابعة المصرية (٢٦١٣-٢٤٩٤) ق.م.

4. الكشف عن عدد من النقوش والأوانى الفخارية والحفريات التى تكشف أن المعبد القائم بنى على أنقاض معبد قديم يرجع عمره إلى 3700 عام، وتحديدًا إلى عصر الدولة الحديثة فى الأسرة الثامنة عشر.

5. الكشف عن جدار معمارى أثرى من الحجر الرملى فى الجزء الشمالى الغربى من المعبد يعود لعصر الإمبراطور "فيليب إرهاديوس"، الأخ غير الشقيق للإسكندر الأكبر.

6. الكشف عن رأس تمثال للإمبراطور ماركوس أورليوس، حيث عثر عليها خلال تنظيف البئر الموجودة إلى جوار المعبد على عمق 15 مترا.

7. تم العثور على تمثال من الحجر الرملى فاقد الرأس والأجزاء السفلى من القدمين، بقياس 18 × 12 سم.