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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:38 م
خالد صلاح
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تجهيز 138 وحدة لمسح فيروس C بالفيوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:28 م
تجهيز 138 وحدة لمسح فيروس C بالفيوم جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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قالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز 138 وحدة صحية للمشاركة في مسح فيروس "C"، وذلك في أول أكتوبر المقبل، لمدة 50 يوم.

وأضافت وكيل الوزارة، خلال اجتماع عقدته أمس، مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، ، أن الوزارة قيمت  3 مستشفيات مركزية لإنشاء وحدات فيروسات بها، وهي طامية، وسنورس، وإطسا، وأنه تم بالفعل تجهيز وحدات الفيروسات بسنورس وطامية وجار تجهيز إطسا.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أن الوحدات المختارة سيتم الفحص بها فقط عن طريق شريط اختبار، بالإضافة إلى نقطة دم لتحليل السكر،  وأيضا قياس الضغط، للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس، وأن من تثبت ايجابيته للفيروس يتم تحويله لوحدة الفيروسات بالمستشفى العام أو مستشفى أبشواي حسب المنطقة الجغرافية لصرف العلاج.

وأضاف مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، أنه سيشارك في هذا المسح الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وتوفير طبيب، وصيدلي، وجهاز حاسب آلي به قاعدة بيانات حديثة لمعرفة واستبعاد من تم فحصه من قبل، وأن الفحص سيتم خلال 50 يوما، وأن الفيوم تعتبر ضمن 9 محافظات في المرحلة الأولى، والمواعيد ستكون على فترتين حتى السادسة مساءا بالوحدات المختارة.

 

 


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