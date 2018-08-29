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تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة لجلسة 5 سبتمبر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:51 م
تأجيل محاكمة مستريح القاهرة الجديدة لجلسة 5 سبتمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الأربعاء، محاكمة مستريح القاهرة الجديدة لاتهامه بالنصب على المواطنين، لجلسة 5 سبتمبر لتقديم المستندات مع استمرار حبس المتهم. 
 
وكانت قد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تجديد حبس "شادي .هـ " المعروف إعلاميًا بمستريح القاهرة الجديدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.
 
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادي .هـ " صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية في مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستارا للنصب والاحتيال علي المواطنين، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال.
 
 

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