تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن بالبساتين لـ24 سبتمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، محاكمة "ميكانيكى" و"وربة منزل"، لاتهامهما بقتل بدائرة قسم البساتين، لجلسة 24 سبتمبر المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين على زينهم "ميكانيكى سيارات"، وهنية صابر "ربة منزل"، تهمة قتل المجنى عليه أحمد صلاح مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بعد أن قررا سفك دمه جزاء لتدخله لإغاثة زوجة شقيقه ووالدتها من ممارستهما العدائية، فجعلا من الشارع الأمن ساحة لإعدامه وأعدا لهذا الغرض "مطواة" وسدد له المتهم الأول طعنة فى صدره فسقط لافظا أنفاسه بينما تواجدت المتهمة الثانية تشد من أزره.