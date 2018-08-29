بكين تتزين استعدادا لمنتدى التعاون الصين أفريقيا

بكين (أ ش أ)

تزينت العاصمة الصينية (بكين) استعدادا لقمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين أفريقيا المقرر انعقادها فى قاعة الشعب الكبرى يومى 3 و4 سبتمبر المقبل بحضور عدد كبير من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وقامت السلطات الصينية بتزيين الساحات الرئيسة فى بكين بالزهور ذات الألوان الزاهية والجميلة، خاصة ساحة "تيانانمن" الشهيرة، ودار ضيافة الدولة، ومركز المؤتمرات الوطنى بالزهور، كما تم تزيين المناطق المحيطة بمقر الاجتماعات والفنادق المخصصة للقمة والوفود، وكذلك على طول الطرقات المؤدية والقريبة من مقر القمة، بهدف عرض البيئة الجميلة فى العاصمة وخلق أجواء ودية.

وتنتشر فى الشوارع والمناطق الرئيسة ببكين لافتات ترحيبية حول القمة، مثل: "قمة التعاون"، "اجتماع الأصدقاء"، "العمل معا من أجل التنمية المشتركة والرخاء المشترك"، مع انتشار ملصقات حول القمة فى محطات الحافلات ومترو الأنفاق.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها وانتشارها الملحوظ والكثيف فى شتى أنحاء العاصمة خاصة فى الطرقات والمناطق القريبة من مقر القمة وفنادق إقامة الوفود، وذلك بهدف تأمين القمة التى تعد أكبر حدث تستضيفه الصين هذا العام فى ظل هذا العدد الكبير من الرؤساء والمسؤولين الأجانب.

وتأتى قمة هذا العام تحت عنوان "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ومصير مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".

وأظهرت بيانات رسمية أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا لتسعة أعوام متتالية، وأن الخطط العشر الكبرى للتعاون بين الصين وأفريقيا التى تم الإعلان عنها فى قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقى عام 2015 تم تنفيذها بالكامل.

ويؤكد نائب وزير التجارة الصينى "تشيان كه مينج" أن التجارة بين الصين وأفريقيا تشهد تطورا نشطا منذ إطلاق خطط التعاون الكبرى قبل ثلاثة أعوام، حيث ارتفعت التجارة الثنائية فى النصف الأول من 2018 بنسبة 16% على أساس سنوى لتصل إلى 98.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ متوسط الاستثمار المباشر السنوى للصين فى أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يقرب من 3 مليارات دولار، فضلا عن تحسن البنية التحتية فى أفريقيا بفضل خطط التعاون التى يتوقع أن تحقق للقارة طرقا سريعة بطول 30 ألف كم، وطاقة موانيء تبلغ 85 مليون طن كل عام، وأكثر من 9 ملايين طن يوميا من قدرة تنظيف المياه، وقدرة توليد ما يقرب من 20 الف ميجاوات من الطاقة، وكذلك توفير ما يقرب من 900 ألف وظيفة.

كما أعلنت الصين على لسان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية "وانج يى" -فى مؤتمر صحفى بالعاصمة بكين للإعلان عن تفاصيل القمة- أن قمة بكين 2018 ستجدد الدعوة لمجتمع أقوى بمستقبل مشترك للصين وإفريقيا، مع البحث فى أفضل سبل الاستفادة المشتركة من مبادرة "الحزام والطريق" وربطها بأجندات التنمية الإقليمية والعالمية والمحلية، فضلا عن تقديم مسارات نحو تعاون عالى المستوى بين الصين وإفريقيا، وأخيرا التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا والاهتمام بمسألة دمج وإشراك الشباب لتيسير مد علاقات الصداقة من جيل لجيل.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر الوزارى السابع لمنتدى التعاون "الصين إفريقيا" سيعقد فى الثانى من شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"- فى تصريح اليوم - إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" ووزير التجارة الصينى "تشونغ شان" سيترأسان الاجتماع بشكل مشترك مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون فى جنوب إفريقيا "لينديوى نونيسابا سيسولو" ووزير التجارة والصناعة فى جنوب إفريقيا "روب ديفيس".

وأضافت هوا تشون يينج، أن الاجتماع سيحضره الوزراء أو الممثلون المسئولون عن الشؤون الخارجية والتعاون الاقتصادى من الدول الإفريقية الـ 53 المشاركة فى القمة.

وتابعت هوا تشون يينج، أن الحضور سيجرون مراجعة تقييمية لحجم تنفيذ نقاط التعاون التى تم الاتفاق عليها خلال القمة الأخيرة فى جوهانسبيرج قبل ثلاث سنوات، مع الاتفاق على مسودة "إعلان بكين" الخاص بالقمة الحالية، مؤكدة أن هذا الاجتماع التحضيرى مهم جدا قبل بدء الفعاليات الرسمية للقمة.