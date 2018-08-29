بعد ارتفاع المركبات المرخصة لـ 9.9 مليون.. 15 معلومة عن السيارات فى مصر

كتبت هبة حسام

زيادة سنوية تشهدها أعداد المركبات المرخصة فى مصر، خاصة خلال الأربع أعوام الماضية، والتى ارتفعت خلالها أعداد السيارات بمتوسط زيادة نحو 700 ألف سيارة سنوياً، ففى عام 2014 بلغ عدد المركبات المرخصة نحو 7.510 مليون مركبة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وارتفع عدد المركبات المرخصة إلى 8.636 مليون مركبة فى عام 2015، بزيادة تجاوزت 1.1 مليون مركبة عن العام السابق له 2014، كما واصل العدد ارتفاعه خلال عام 2016 مسجلاً 9.351 مليون مركبة مرخصة، وفى عام 2017 ارتفع العدد لنحو 9.9 مليون مركبة، وفقاً للبيان الرسمى الصادر عن جهاز الإحصاء اليوم.



ومن واقع بيانات "الإحصاء" ننشر أهم 10 أرقام حول السيارات المرخصة فى شوارع القاهرة خلال عام 2017، وأكثر الأماكن ازدحاماً بها، علاوة على أكثر أنواع المركبات انتشاراً فى مصر المحروسة.



1- بلــغ إجمــــــالى عــــــدد المركبـــــات المرخصـــــة بنهاية العام الماضى 9.9 مليـــــــون مركبـــــــــة.

2- ارتفع عدد المركبات المرخصة فى عام 2017 بنحو 550 ألف مركبة عن عام 2016.

3- محافظات الوجه البحرى الأكثر ازدحاما بالسيارات، حيث يوجد بها 3.4 مليــــــــون مركبــة بنسبـــــة 34.0% من جملة المركبات المرخصة.

4- تأتى المحافظات الحضرية فى المركز الثانى من حيث أعداد المركبات، حيث يوجد بها، 3.3 مليــــــون مركــــبــة بنسبـــة 33.8% من إجمالى مركبات "المحروسة".

5- محافظات الحدود هى الأقل ازدحاما بالسيارات، إذ يوجد بها، 267.5 ألـف مركبــــة بنسبـــة 2.7% فقط مـن إجمالى المركبات المرخصة فى مصر.

6- وبشكل تفصيلى، جــاءت محافظـة القــاهرة فى المرتبــة الأولى من حيث ارتفاع أعداد المركبات بها، حيث بلغ العدد 2.5 مليــــون مركبــــــة بنسبـــــة 25.1% من جملة المركبات فى مصر.

7- تلاها محافظة الجيـــــــــزة بعـــــدد 1.1 مليـــــــون مركبــــة بنسبـــة 11.7%.

8- جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد المركبات بها 34.1 ألف مركبة بنسبة 0.3% فقط من إجمالى المركــبات المرخصة فى مصر.

9- بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة 5.1 مليون سيارة بنسبة 51.8% من جملة المركبـات خلال 2017، العــــدد الأكــــبر منها للسيارات الخاصة (مــلاكى).

10- بلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة العام الماضى 4.7 مليون سيارة بنسبة 92.0% من جملة السيارات المرخصة التى بلغ عددها 5.1 مليون سيارة من جملة 9.9 مليون مركبة.

11- تلاها سيارات الأجـرة بعدد 383.4 ألف سيـارة بنسبة 7.5%.

12- وجاءت سيارات "المؤقت" الأقل عدداً، بـ690 سيارة بنسبة 0.02%.

13- بلغ إجمالى عدد الأتوبيسات المرخـصة 155.8 ألف أتوبيس بنسبة 1.6% من إجمالى المركبات فى 2017.

14- جاء الأتوبيس الخـاص فى المرتبة الأولى بعدد 62.7 ألف أتوبيس بنسبة 40.2%، بينما جاء أتوبيس المدارس فى المرتبة الأخيرة بعدد 13.4 ألف أتوبيس بنسبة 8.6%، من جملة الأتوبيسات المرخصة.

15- بلغ إجمالى عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 12.7%، وبلغ إجمالى عدد المقطورات المرخصة 92.5 ألف مقطورة بنسبة 0.9%، من إجمالى المركبات خلال 2017.