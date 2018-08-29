برلمان بلجيكا يوافق على قرار يمنع استخدام جيشها للربوت القاتل فى عملياته

كتب : أحمد علوى

وافق البرلمان الاتحادى البلجيكى مؤخراً على قرار يطالب الحكومة بأن لا يستخدم الجيش البلجيكى الروبوتات القاتلة كجزء من عملياته.

ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، كانت وزارة الدفاع البلجيكية قد كشفت عن رغبتها فى روبوت أوروبى مقاتل.

ويشار إلى أنه قبل بضعة أسابيع، أطلقت إستونيا مبادرة لتطوير روبوت أرضى أو طائرة بدون طيار، إلى جانب لاتفيا وفنلندا.

وقالت قناة بلجيك 24 البلجيكى، أنه أصبح من الواضح أن بلجيكا مهتمة أيضاً بالأمر، وهو ما أكده وزير الدفاع البلجيكى ستيفن فاندبو.

وعلق مارك تيث، قائد القوات الأرضية" المشاة" فى الجيش الملكى البلجيكى، قائلاً "واحدة من المشاكل التى يواجهها جنودنا هى وزن المعدات"، وفى بعض الأحيان يتعين عليهم حمل ما لا يقل عن 30 كيلوجرام وسيكون هذا الروبوت الذكى مناسبا لهذه المهمة، ومع ذلك، اعترف القائد البلجيكى بأن هذا النوع من الطائرات بدون طيار قد يكون مسلحا.

فى يوليو الماضى، وافق البرلمان على قرار يحظر نشر الروبوتات القاتلة والطائرات المسلحة بدون طيار.