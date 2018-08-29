براءة عاطل من تهمة حيازة هيروين وأسلحة بمدينة 15 مايو

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة عاطل من تهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين، وأسلحة نارية وبيضاء، فى القضية رقم 1111 لسنة 2018 جنايات 15 مايو.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من القبض على "ع.ع" 33 سنة عاطل، وعثر بحوزته على 40 تذكرة هيروين، و2 سلاح نارى، و3 طلقات نارية وسلاح أبيض "كتر".

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما وتمت إحالتها لمحكمة الجنايات التى قضت بالحكم السابق.