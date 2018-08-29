بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، لمناقشة عدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وينص التعديل علي أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاًلأحكام القانون، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020.