باعتراف حكومة أردوغان.. الثقة فى الاقتصاد تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2009

(رويترز)

قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الأربعاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.

ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى موديز (MOODY’S) خفضت التصنيف الائتمانى لـ20 مؤسسة مالية تركية أمس، مرجعة سبب ذلك إلى استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.

فيما أقدم البنك المركزى التركى على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداءا من اليوم الأربعاء فى محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.