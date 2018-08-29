اليوم.. الحكم على مستريح القاهرة الجديدة المتهم بالنصب على المواطنين

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الحكم على مستريح القاهرة الجديدة لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تجديد حبس "شادى .هـ"، المعروف إعلاميًا بمستريح القاهرة الجديدة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه عقب ورود عدد من البلاغات ضد "شادى .هـ " صاحب شركة خاصة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية فى مجال المقاولات بمنطقة النرجس عمارات التجمع واتخذها ستارا للنصب والاحتيال على المواطنين، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال.