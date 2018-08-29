video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تتحرى عن عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:00 ص
النيابة تتحرى عن عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش قطع غيار سيارات ـ أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تباشر نيابة البساتين الجزئية تحقيقاتها فى ضبط عاطل بتهمة سرقة محتويات محل قطع غيار سيارات بمنطقة صقر قريش، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت خلال دورية أمنية بمنطقة صقر قريش، دائرة القسم، من القبض على "ي.ع" 24 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على، 4 مساعدين سيارة، ووش سلندر وضفيرة كهربائية وطنبورة فرامل وفتيس وعتلة حديدية.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من محل قطع غيار سيارات بمنطقة عمارات صقر قريش، باستخدام العتلة الحديدية ولا يعلم صاحبه. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجار استدعاء صاحب المحل للتعرف على المضبوطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط أخطر لص مواشى متهم فى 12 قضية سرقة بالبياضية جنوب الأقصر

سرقه محل قطع غيار بالبساتين

اخبار البساتين

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

اخبار الجريمه




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة