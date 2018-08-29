النيابة تتحرى عن عاطل سرق محل قطع غيار سيارات بصقر قريش

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية تحقيقاتها فى ضبط عاطل بتهمة سرقة محتويات محل قطع غيار سيارات بمنطقة صقر قريش، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت خلال دورية أمنية بمنطقة صقر قريش، دائرة القسم، من القبض على "ي.ع" 24 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على، 4 مساعدين سيارة، ووش سلندر وضفيرة كهربائية وطنبورة فرامل وفتيس وعتلة حديدية.

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من محل قطع غيار سيارات بمنطقة عمارات صقر قريش، باستخدام العتلة الحديدية ولا يعلم صاحبه. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجار استدعاء صاحب المحل للتعرف على المضبوطات.