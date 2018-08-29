video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المشروع الجديد يسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشرات تنافسية الأعمال الدولية

المالية تنفذ تكليف الرئيس وتطرح غدا مناقصة عالمية لميكنة العمل بمصلحة الضرائب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:58 م
المالية تنفذ تكليف الرئيس وتطرح غدا مناقصة عالمية لميكنة العمل بمصلحة الضرائب محمد معيط
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

- إعداد مشروع قانون لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وتوحيد إجراءات ضريبتى الدخل والقيمة المضافة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن طرح وزارة المالية غدا مناقصه عالمية  لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، لافتا إلى أنه سيتاح المشاركة فى المناقصة لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات سواء المصرية أو الأجنبية لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية .
 
وقال وزير المالية إن هذه المناقصة تأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير اليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبا إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
 
وتوقع وزير المالية الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عام، لافتا إلى أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة الشروط لهذا المشروع المهم والذى سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات تنافسية الأعمال التى تصدر عن الجهات الدولية.
 
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد معيط إن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار الفاتورة الضريبية المميكنة، إلى جانب توحيد الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة من أجل التيسير على المجتمع الضريبي عبر تبسيط تلك الإجراءات ومنع تكرارها، وهو ما يدعم جهود الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: الرئيس وجه بحل جميع المشكلات الناتجة عن الضريبة العقارية

وزير المالية يكشف عن تغييرات تشريعات مرتقبة بقانون الضرائب العقارية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

المالية

الضرائب

ميكنة الضرائب




لا تفوتك
التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

محاضرة فنية من جروس للاعبى الزمالك.. وتقسيمة قوية بالمران

محاضرة فنية من جروس للاعبى الزمالك.. وتقسيمة قوية بالمران

خير الدين مضوى يختار 20 لاعبا لمواجهة النجوم

خير الدين مضوى يختار 20 لاعبا لمواجهة النجوم

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الدورة التأهيلية للشباب بالهيئة الاقتصادية لمحور القناة

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات الدورة التأهيلية للشباب بالهيئة الاقتصادية لمحور القناة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة