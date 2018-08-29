الغرف التجارية: رئيس فيتنام طالب برفع التجارة الثنائية لمليار دولار عام 2020

كتب ــ إسلام سعيد

حرص الرئيس الفيتنامى تران داى كونغ، على عقد لقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال زيارته إلى القاهرة والتى انتهت أمس، حيث ناقش الرئيس مع وفد الاتحاد سبل تنمية التعاون الاقتصادى، وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ود. علاء عز الأمين العام، وأحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إلكتريك.

وبحسب بيان للاتحاد، أكد رئيس فيتنام أن بلاده تثمن دائما التعاون التقليدي والصداقة مع مصر، معربا عن أمله في ان تساعد زيارته في رفع العلاقات الثنائية إلى أفاق جديدة، مشيدا بالشراكة الشاملة بين البلدين خلال العام الماضي، إلا أنه أشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجارى لم يتطابق بعد مع إمكانات الجانبين.

وقال الرئيس الفيتنامى، إنه يتعين على البلدين العمل بجد لرفع التجارة الثنائية إلى مليار دولار أمريكي بحلول 2020، مؤكدا علي دور اتحادات الغرف في تعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية.

وأكد ان فيتنام مستعدة لتهيئة الظروف المثلي للشركات المصرية للتواصل مع نظرائها الفيتناميين واجراء مسوحات السوق والتجارة والاستثمار وتعزيز السياحة في فيتنام ، بينما تشجع الشركات الفيتنامية علي السعي للفرص المتاحة في مصر.

ونقل أحمد الوكيل تحيات اكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات للرئيس، حيث أكد أن مجتمع الأعمال المصرى مهتم بنتائج زيارة الرئيس تران داي كوانغ الحالية بعد الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى حيث تم وضع الاطار السياسى الداعم لفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادى المثمر، وأوضح أن الدور الآن على الغرف التجارية والقطاع الخاص فى ترجمة تلك العلاقات السياسية الى علاقات اقتصادية ناجزة لصالح البلدين.

وأكد الوكيل أنه من أجل بلوغ هدف المليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2020 ، فمن الضروري تعزيز التعاون من خلال تبادل الزيارات ونقل الخبرات وتوفير المعلومات، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والمزارع السمكية وتكنولوجيا المعلومات وهى قطاعات واعدة للتعاون بين البلدين يعمل عليها الاتحاد حاليا.

وأشار الوكيل إلى أن تصدير الأرز لمصر هو أحد أهم القطاعات التى سترفع التبادل التجارى، ولكن لابد من البدء فورا فى زراعة الارز المتوسط بدلا من الطويل حتى يتناسب مع احتياجات السوق المصرى.

وتابع أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعى لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وافريقيا كمركز لوجيستى وتصنيعى للوصول الى تلك الاسواق خاصة فى محور قناة السويس.

وأضاف د. علاء عز أنه يجب أن نتحول من التعاون الثنائى الى التعاون الثلاثى لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر فى اوروبا وافريقيا والوطن العربى والتى تتجاوز 1,8 مليار مستهلك حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائى فى مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير الى تلك الاسواق بدون جمارك وبتكلفة شحن اقل، مما سيحقق هدف المليار دولار بسرعة اكبر، وأكد عز أن هذا التعاون الثلاثى سيسانده رئاسة احمد الوكيل لاتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض.

وعرض أحمد السويدى انشاء محطة كهرباء فى فيتنام الى جانب مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء وذلك استنادا للخبرات المكتسبة لمصر فى هذا القطاع خلال السنوات الماضية سواء فى الخطة العاجلة او المشاريع المثيلة فى افريقيا، وذلك باكبر قدر من المكون المحلى المصرى والفيتنامى لصالح البلدين.

وأشاد الرئيس تران داي كوانغ بالجهود التي يبذلها اتحاد الغرف في ربط مجتمعات الاعمال في مصر وفيتنام. وأعرب عن أمله في ان يقوم الاتحاد قريبا بتنفيذ النتائج التي توصل اليها قاده البلدين خلال زيارته ، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون بين الاتحاد وغرفه التجارة والصناعة الفيتنامية وكذا اعضائهم من القطاع الخاص للمساهمة في تنميه الاقتصاد والتجارة والسياحة في كل من فيتنام ومصر.