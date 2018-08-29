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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:00 م
خالد صلاح
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الظلام يخيم على ملعب روسى استضاف كأس العالم لتأخره فى دفع فواتير الكهرباء

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:36 م
الظلام يخيم على ملعب روسى استضاف كأس العالم لتأخره فى دفع فواتير الكهرباء كأس العالم
(رويترز)
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انقطعت الكهرباء عن استاد سمارا، الذى أقيم خصيصا لاستضافة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا هذا العام، جراء التأخر فى دفع فواتير الكهرباء.

 

وقالت شركة سمارا إنرجو مورد الكهرباء لمدينة سمارا لرويترز إنه تم قطع الكهرباء فى وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء لأن شركة (بى.إس.أو كازان) التى بنت الملعب وسعته 42 ألف مقعد تراكمت عليها ديون حجمها تسعة ملايين و216 ألف روبل (137600 دولار).

وقالت أولجا بيركوفا المتحدثة باسم شركة الكهرباء "انتظرنا طويلا وأرجأنا قطع الكهرباء... ولأن (بى.إس.أو كازان) لم تحل مشكلة ديونها تم اتخاذ قرار بقطع الكهرباء".

 

ولكن بيركوفا قالت إنه بعد اجتماع داخلى أمس قررت سمارا إنرجو إعادة الكهرباء بسبب مباريات الدورى الممتاز لكرة القدم التى ستقام على استاد سمارا رغم أنه لم يتضح متى ستسدد شركة (بى.إس.أو كازان) ديونها.

 

ولم ترد (بى.إس.أو كازان) على طلب بالتعليق.

 

وسيواجه فريق كريليا سوفيتوف سمارا فريق أنجى ماختشكالا بالدورى الممتاز الروسى على الاستاد يوم السبت.

 

ولم يرد كريليا سوفيتوف سمارا على طلب بالتعليق ولكنه كتب على تويتر بعد ظهر أمس يقول إن الكهرباء عادت إلى الاستاد.

 

واستضاف الاستاد فى نهائيات كأس العالم ست مباريات بينها مباراة دور الثمانية التى فاز فيها المنتخب الإنجليزى على نظيره السويدى 2-صفر.

 

 


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