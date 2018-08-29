الصين تنفى عزمها بناء قاعدة عسكرية فى أفغانستان

رويترز

نفت الصين اليوم الأربعاء أنها تخطط لبناء قاعدة عسكرية فى أفغانستان بعدما نشرت صحيفة فى هونج كونج ، أنها تعكف على إنشاء معسكر لتدريب القوات الأفغانية ربما ترسل إليه أيضا جنودا صينيين.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن مصادر على صلة بالجيش الصينى لم تذكر أسماءها قولها إن الصين تبنى المعسكر فى منطقة ممر واخان، وهو ممر ضيق يربط بين البلدين.

لكن هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نفت صحة التقرير، وقالت خلال إفادة صحفية يومية "بعد النظر فى الأمر تبين أن التقرير المذكور ليس صحيحا".

وأضافت "وبما أنه لا يوجد بناء ولا تدريب فإن الأمر هذا غير صحيح"، ونفت تأكيد أن الصين سترسل جنودها فى نهاية المطاف.

ورفضت المتحدثة الخوض فى التفاصيل، ولم ترد وزارة الدفاع على طلب من رويترز للتعليق.

وهذه ليست المرة الأولى التى تشير فيها تقارير إلى أن الصين تسعى لوجود عسكرى في أفغانستان، وهى تقارير قوبلت جميعا بالنفى من جانب بكين.

ونفت وزارة الدفاع فى يناير تقريرا مماثلا ذكر أنها تخطط لبناء قاعدة عسكرية فى أفغانستان ، كما نفت قبل ذلك تقارير أفادت بأن مركبات عسكرية صينية تقوم بدوريات هناك.