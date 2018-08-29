السودان: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بولاية جنوب دارفور

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تمكنت أجهزة الأمن السودانية، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة قبل تهريبها بولاية جنوب دارفور، وتم ضبط اثنين من المتهمين.

وقال مدير شرطة جنوب دارفور، اللواء بلة الحسين، فى بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن العملية تمت بعد توفر معلومات ورصد تحركات المتهمين، حيث تم عمل كمين محكم أسفر عن ضبط عربة لاندكروزر على متنها (30) مدفعا كلاشنيكوف وجرينوف و(2) مسدس تركى و(10)آلاف و(406) طلقات كلاش (2066) طلقة جرينوف و(1743) طلقة دوشكا، بالإضافة لكمية من المهمات العسكرية و(46) خزنة كلاشنكوف وعدد من الهواتف الذكية، منوها إلى القبض على اثنين من المتهمين حائزى المضبوطات.

من جانبه، قال والى ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكى، إن الضبطية تمثل عملا ومجهودا كبيرا، مشددا على ضرورة مواجهة كافة الظواهر السالبة والقبض على كل المجرمين، منوها إلى أنهم يعملون فى جمع السلاح وأنه لابد من إغلاق المنافذ حتى لا يدخل السلاح إلى داخل المدينة والعكس.

وأكد الفكى على استمرار حملة جمع السلاح وإبقائه فى أيدى القوات النظامية فقط، مشيرا إلى أنه كلما قل السلاح والذخيرة وصل المجتمع إلى طريق الأمن والاستقرار.