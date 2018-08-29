السفير التنزانى: نرغب فى مشاركة جامعة الإسكندرية بإنشاء مستشفى أطفال بزنربار

الإسكندرية – هناء أبو العز

عبر السفير عيسى سليمان ناصور، سفير تنزانيا بالقاهرة، عن رغبته فى التعاون مع جامعة الإسكندرية، لإنشاء مستشفى لجراحة الأطفال فى زنزبار، خاصة بعد الدعم المعنوى واللوجيستى المقدم من جامعة الإسكندرية لإنجاح القافلة الطبية التى نظموها يوليو ىالماضى، لسد العجز الشديد فى الجراحين المتخصصين فى جراحة الأطفال ووجود قوائم انتظار للأطفال المرضى تصل لأربع سنوات.

وقدم عيسى سليمان، أثناء مشاركته بمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لجامعة الإسكندرية على القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة برئاسة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال بجامعة الإسكندرية فى تخصص جراحة الأطفال خلال شهر يوليو الماضى.

وأوضح عيسى أنه تم الكشف على أكثر من 120 حالة وإجراء أكثر من 59 عملية جراحية للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية حيث تم إجراء 35 عملية منها فى زنزبار خلال 3 أيام و24 عملية بدار السلام خلال يومين ويتدرب حاليا بجامعة الإسكندرية أكثر من 20 طبيبا من تنزانيا.

كما سلم السفير التنزانى درع التكريم للدكتور قنصوة تقديراً لجهود جامعة الإسكندرية فى دعم وخدمة المجتمع التنزانى، كما كرم الدكتور قنصوة الفريق الطبى المشارك فى القافلة الطبية إلى تنزانيا بقيادة الدكتور صابر وهيب وسلمهم شهادات التقدير.