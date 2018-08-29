video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بقتل مواطن بالبساتين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:17 م
السجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بقتل مواطن بالبساتين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بمعاقبة 8 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم شرطة البساتين، بالسجن المشدد 15 سنة.

 

وصدر القرار بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

 

وأسندت النيابة للمتهمين أشرف حمدى "سائق"، وهانى عبد البديع "مقاول"، وأحمد عبد الرحمن "مزارع"، ومحمد صلاح"عامل"، وحلمى سيد، ومنصف حمادة، وطلعت محمود، وجمال جابر، ضرب المجنى عليه إبراهيم شوقى عمدا، بأن تجمهروا عليه، وسددوا له طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالأسلحة، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة أمام المجنى عليه، مستخدمين أسلحة نارية خرطوش، وأخرى بيضاء، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سعودى فى مصر القديمة

السجن المشدد من 3 لـ 15 سنة لـ 6 متهمين بخطف شاب وطلب فدية 500 ألف جنيه

القتل العمد

قتل مواطن

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة