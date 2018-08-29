السجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين بقتل مواطن بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بمعاقبة 8 متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم شرطة البساتين، بالسجن المشدد 15 سنة.

وصدر القرار بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين أشرف حمدى "سائق"، وهانى عبد البديع "مقاول"، وأحمد عبد الرحمن "مزارع"، ومحمد صلاح"عامل"، وحلمى سيد، ومنصف حمادة، وطلعت محمود، وجمال جابر، ضرب المجنى عليه إبراهيم شوقى عمدا، بأن تجمهروا عليه، وسددوا له طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالأسلحة، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة أمام المجنى عليه، مستخدمين أسلحة نارية خرطوش، وأخرى بيضاء، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به.