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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:48 م
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الرئيس العراقى يؤكد أهمية المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:55 م
الرئيس العراقى يؤكد أهمية المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية الرئيس العراقى فؤاد معصوم
/أ ش أ/
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أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم أهمية إجراء المزيد من الحوارات بين القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية.

وقال معصوم - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء - :"إنه لابد من بذل المزيد من الحوارات والتفاهمات بين القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحات الشعب العراقى وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن فى كافة مناطق العراق".

جاء ذلك خلال لقائه محافظ الأنبار والقيادى فى تحالف القوى محمد الحلبوسى والوفد المرافق له؛ لبحث تطورات المشهد السياسى والجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة وانعقادها فى الموعد الدستورى المحدد، فضلا عن مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن الفترة القانونية.

يشار إلى أن الساحة السياسية فى العراق تشهد حراكا واسعا بين القوى الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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