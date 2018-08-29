الرئيس البوسنى يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله

رام الله (أ ش أ)

وصل الرئيس البوسنى باكر عزت بيجوفيتش ظهر اليوم الأربعاء، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وكان فى استقباله عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير أحمد مجدلانى، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه.

ووضع الرئيس البوسنى إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، واصطف عدد من أعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير لاستقباله.

وفى السياق أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية أمل جادو أهمية الزيارة التى سيقوم بها الرئيس البوسنى بكر عزت بيجوفيتش إلى فلسطين اليوم.

وقالت جادو لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار حشد الدعم الدولى للمواقف الفلسطينية قبيل توجه السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب غاية فى الأهمية هناك الشهر المقبل.

وأضافت جادو أن لقاء قمة سيعقد بين الرئيس عباس ونظيره البوسني، وسيسبقه لقاء بين وزيرى خارجية البلدين، وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى عدة مجالات أبرزها الصحة والاقتصاد.