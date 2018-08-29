الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص للنصب على المواطنين بزعم حيازتهم قطع أثرية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القاهرة تنجح فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم حيازتهم لقطع آثرية بقصد الإتجار.

كان بلاغا قد ورد إلى المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من المواطنة "ألفت س.م" مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى باختفاء زوجها المدعو "وليد ع.م" سن50 حال توجهه لمقابلة أحد الأشخاص.

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث جنائى والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأثناء السير فى إجراءات البحث أبلغ فرد أمن بموقع تحت الإنشاء تابع لإحدى الشركات بشارع التسعين الشمالى بالقاهرة الجديدة بعثوره على سيارة ملاكى وزجاج نافذتها اليسرى مفتوح.

وتبين أنها مستأجرة للمُبلغ باختفائه.. وبمناقشة المُبلغة قررت أن شخص يدعى أبو عقيل اتصل بها وأبلغها باختطاف زوجها وعدم تمكنه من إطلاق سراحه وطلب منها مقابلة شخصان بشارع التسعين والتفاوض معهما بشأن إطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة فقد أمكن ضبط أحمد . م . ع - عاطل - 36 سنة - مقيم بمدينة الرحاب، أسامة . م . م – مالك مكتب إستيراد وتصدير - سن31 - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ، محمد . ع . م – مالك مصنع أنتيكات - 24 سنه - مقيم بمدينة 6 أكتوبر وبحوزتهم 3 تماثيل يشتبه فى أثريتهم بمناقشتهم قرروا أنهم يعملون لحساب محمد . ع . أ - صاحب شركة توريدات كهربائية - سن34 - ومقيم بالتجمع الخامس ..

وعلى الفور تم ضبط الأخير وبرفقته كلٍ من أحمد . ف . م - تاجر سيارات 31 سنه مقيم بذات العنوان ،أيمن . ف . س 49 سنه ومقيم بالنزهة الجديدة وبحوزتهم مبالغ مالية قدرها 8500 دولار أمريكى، 124 ألف جنيه ، 5 لفافات لمخدر الأفيون 22 تمثال ، و 2صندوق خشبى .. يشتبه فى أثريتهم ،2 خاتم مقلد ، ومجموعة من الأوراق منسوبة لإحدى الوزارات،طبنجة عيار 9مم وبخزينتها

بمناقشة جميع المتهمين المضبوطين بمعرفة اللواءأشرف الجندى مدير مباحث القاهرة إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم بالإشتراك مع زوج المُبلغة المبلغ بإختطافه تخصص فى الإحتيال على المواطنين بعد إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية للإتجار وأنهم تمكنوا مؤخراً من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره 5 مليون جنيه بذات الإسلوب من كلٍ من سمير . ح . م - صاحب شركة إستيراد وتصدير - ومقيم بالتجمع الخامس ، هشام . ع . أ - تاجر مواد غذائية - 49 سنه - ومقيم بالتجمع الخامس

بعد إيهامهما ببيع قطع أثرية لهما ، وأن الأخيرين هما مرتكبى واقعة إختطاف زوج المُبلغة لمساومة باقى أفراد التشكيل العصابى على رد المبلغ المالى لهما .

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن ضبط الآخيران ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعة إختطاف زوج المُبلغة بمساعدة باسم . م . ع - سائق 31 سنه ومقيم بالقطامية ، والذى يعمل لدى أحدهما سمير . ح . م وأنهم تمكنوا من إستدراجه وإحتجزوه بشقة خاصة بصديق السائق ويدعى محمد . ع . س - عاطل - 32 سنه كائنة بالخانكة القليوبية .. وبإرشادهما تم ضبط الأخير والسائق والمختطف بالشقة ،وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهره إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.