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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:47 م
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الجيش اليمنى يحرر عدة قرى خلال تقدمه فى صعدة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:06 م
الجيش اليمنى يحرر عدة قرى خلال تقدمه فى صعدة اليمن
أ ش أ
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تمكنت قوات الجيش اليمنى اليوم الأربعاء من تحرير عدة قرى خلال تقدمها فى جبهات محافظة صعدة المختلفة.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى قوله "إن قوات الجيش بدعم من مقاتلات التحالف العربى حررت قرى (الصافية، الجريب، وسوق العلى، والمربح، القوفعي، مسه، جراري، النظرة ،المجرم، أم دحيم ،كفات جعوان، الغيفل، الصيخابة، النكارة) فى مديريات الظاهر، وبكيل المير، ورازح، وذلك بعد تكبيد المليشيا الحوثية عشرات القتلى والجرحى، كما تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولات المليشيا للتسلل إلى المواقع المحررة فى منطقة مران، وكبدوها قتلى وجرحى فى صفوفها".

وفى السياق، قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثى وأصيب آخرين بالاضافة إلى تدمير طاقمين تابعين لها، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى شمالى غرب مدينة تعز، عقب محاولة المليشيا التقدم باتجاه مواقع فى معسكر الدفاع الجوى.


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