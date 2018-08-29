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"الجنايات" تقضى ببراءة شقيقين من تهمة الشروع فى قتل مواطن

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:26 م
"الجنايات" تقضى ببراءة شقيقين من تهمة الشروع فى قتل مواطن محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، شقيقين من تهمة الشروع فى قتل مواطن رفض دفع الإتاوة لهما. 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد وخالد شعبان.
 
أسندت النيابة العامة للمتهمين محمد عبد القادر، سائق، وشقيقه حسن، بائع غنم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه على إبراهيم لترويع وإلحاق الأذى به والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه لإرغامه على دفع ٥٠٠ جنيه، وكان من شأن أفعالهما تكدير أمنه وسكينته وتعرض حياته للخطر حال كونهما شخصين حاملين سلاحين.
 
ووجهت النيابة لهما تهمة الشروع في قتل المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد بالانقضاض عليه مسددين له عدة طعنات بمواطن الحياة بجسده قاصدين من ذلك ازهاق روحه.
 
 
 

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