التمويل الدولية: مليار دولار استثمارات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى

أ.ش.أ

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولى أن استثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى 2017 /2018 المنتهى فى 30 يونيو الماضى سجلت رقما قياسيا جديدا حيث بلغت مليارا دولار لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى المنطقة.

وقال المدير الإقليمى للمؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف - فى بيان صحفى اليوم : " إن المؤسسة سجلت رقما قياسيا جديدا باستثماراتها فى المنطقة خلال الفترة السابق ذكرها، حيث تم تذليل العقبات التى تواجه التمويل الإنمائى وتوفير حلول جديدة وحشد المستثمرين من القطاع الخاص لدعم المشروعات الرئيسية التى من شأنها مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسات التمويل الأخرى".

وأضاف: "أن المؤسسة قدمت تمويلا بأكثر من مليار دولار من حسابها الخاص وساهمت فى توفير مليار دولار أخر من مستثمرين آخرين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى 2018، كما ساهمت استثمارات المؤسسة فى خلق أكثر من 119 ألف فرصة عمل وتوزيع الطاقة على نحو 500 ألف شخص وتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 2.9 مليون شخص".

وأوضح أن جهود الذراع التمويلى للبنك الدولى ساعدت فى خلق أسواق جديدة ودعم قطاع الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة ومساعدة رواد الأعمال وإتاحة التمويل للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية فى الدول المتأثرة بالنزاعات مثل العراق وأفغانستان.

وأشار مخلوف إلى أبرز مشروعات المؤسسة فى عام 2018 وهى توفير حزمة قروض بقيمة 653 مليون دولار لمشروع ضخم للطاقة الشمسية فى مصر، وإطلاق أول برنامج للسندات الخضراء فى لبنان وبلاد الشام، وتمويل مشروع للطاقة الشمسية فى غزة والذى يعد أول مشروع فى قطاع الطاقة ينفذ بتمويل من القطاع الخاص خلال أكثر من عقد من الزمان، إلى جانب تقديم 269 مليون دولار لشركة زين العراق وهى أكبر مشغل لشبكات الهواتف المحمولة فى العراق لمساعدتها فى إعادة بناء قطاع الاتصالات.

ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تدير برنامجا ضخما للخدمات الاستشارية فى المنطقة بلغ عدد مشروعاته الحالية 83 مشروعا بقيمة تجاوزت 128 مليون دولار وتركز هذه الجهود على توفير بيئة مناسبة للأعمال، ودعم ريادة الأعمال، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، والتوسع فى إتاحة الفرص للشركات الصغيرة للحصول على التمويل ومكافحة التغير المناخي.

ونوه بأن المؤسسة تخطط فى العام المالى الجارى لخلق أسواق جديدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دعم قطاع الطاقة المتجددة ودعم الابتكار ومساعدة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والمساعدة فى تمكين المرأة.