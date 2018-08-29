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"التعليم" تطالب المدارس الثانوية بتسجيل بيانات المعلمين لتدريبهم على النظام الجديد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:04 م
"التعليم" تطالب المدارس الثانوية بتسجيل بيانات المعلمين لتدريبهم على النظام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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طلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من مديرى المديريات التعليمية تسجيل معلمى المدارس الثانوى للصف الأول الثانوى على التطبيق الإلكترونى الذى تمت إتاحته لكل مدرسة وطبقا الخريطة المعتمدة لكل مدرسة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها أنه يتم تسجيل معلمى اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا ومبادئ الفكر الفلسفى والتربية الوطنية، وذلك حتى يوم الأحد 2 سبتمبر المقبل.

 

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار استعداد الوزارة لتطبيق نظام الثانوية المعدل والذى يعتمد على توزيع أجهزة تابلت على الطلاب والمعلمين.


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