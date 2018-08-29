"التضامن": عودة 2830 حاجا منذ بدء الجسر الجوى

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن إجمالي الحجيج الذين عادوا إلى أرض الوطن منذ بدء عمل الجسر الجوى حتى الآن 2830 حاجا، مشيرا إلى أن عمليات التفويج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات.

ومن يصل غدا الخميس 30 أغسطس من مطار جده للقاهرة 766 من حجاج الشرقية والجمعيات المركزية، كما يتوجه الى المدينة المنورة من مكة عدد 954 من حجاج محافظات الفيوم والقاهرة والوادي الجديد، على أن يستمر عمل الجسر الجوي وعمليات التفويج حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

ويبلغ إجمالى عدد الحجاج المتواجدين بالمملكة العربية السعودية 9609 حجاج منهم 8512 بمكة المكرمة و 1097حاجا بالمدينة المنورة .

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات وعددها 3 حالات تحت الملاحظة لحجاج من المنيا وسوهاج والجمعيات المركزية تم احتجازها، ويتم التأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة لهم، إضافة الى متابعة حالات الغسيل الكلوي وعددها 6 حالات تغسل بانتظام.

كان رئيس بعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية ليصل إلى وفيات لحجيج من محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة وسوهاج، مؤكدا أن غرفة عمليات البعثة فى حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجاج.