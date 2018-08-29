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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 04:04 م
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التحالف العربى يستهدف قيادات حوثية فى مديرية بيت الفقيه بالحديدة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:23 م
التحالف العربى يستهدف قيادات حوثية فى مديرية بيت الفقيه بالحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
أبوظبى - عدن (أ ش أ)
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استهدفت قوات التحالف العربى اليوم الأربعاء، اجتماعا لقيادات حوثية فى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الاستهداف جاء خلال اجتماع القيادات فى أحد مواقع مديرية بيت الفقيه، والتى كانت تخطط لعملية إرهابية ضد "التحالف" فى محاولات يائسة من عناصرها المنهارة للتغطية على هزائمها المتلاحقة فى جبهات القتال، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى فى صفوفهم، مشيرة إلى أن الاستهداف جاء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود قيادات حوثية مع الأخذ فى الاعتبار القواعد العرفية للاستهداف.

يذكر أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران تعانى من نزيف فى أعداد مقاتليها بالتزامن مع فرار المئات بأسلحتهم، وهو ما دفع قيادات الميليشيات إلى توجيه مسلحيها بملاحقة واعتقال الفارين وإجبارهم على العودة إلى جبهات القتال وسط عدم قدرتها على حشد المزيد من العناصر لتعزيز جبهاتها المنهارة بعد خسائرها الفادحة فى الأرواح والعتاد على وقع نيران قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

 


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