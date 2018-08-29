البيئة تضبط "نسناس" و2 بغبغاء مهددة بالانقراض فى حملة على أسواق الإسكندرية

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية نفذ حملة مسائية بمنطقة سموحة لمواجهة حالات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشديد الرقابة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتنوع البيولوجى.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل حيوانات أليفة بمنطقة سموحة بحوزته نسناس عبلنج نادر من النوع المهدد بالانقراض و عدد 2 بغبغاء من النوع الرمادي النادر المهدد بالانقراض طبقا لاتفاقية "سايتس" لحماية الحيوانات المهدده بالانقراض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية.

ويأتى هذا ضمن استراتيجية وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية، وفي ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.