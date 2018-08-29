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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:29 م
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البورصة تغرم شركتين 20 آلاف جنيه.. وتخاطب 6 آخرين لإرسال تقرير "المحاسبات"

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:00 م
البورصة تغرم شركتين 20 آلاف جنيه.. وتخاطب 6 آخرين لإرسال تقرير "المحاسبات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركتى جينيال تورز، المالية والصناعية المصرية، 10 آلاف جنيه لكل منهما يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركتين بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة الأولى أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، والثانية أحكام المادة 32 من قواعد القيد.
 
 
كما قررت اللجنة، مخاطبة 6 شركات للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2018، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريح المدون بتقرير مراقب الحسابات.
 
 
وتضم قائمة الشركات كلا من الدولية للتأجير التمويلى (انكوليس)، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، المصرية للاتصالات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، غاز مصر، العربية وبولفارا للغزل والنسيج.
 

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