الإمارات تقدم محطة كهرباء لليمن بتكلفة 100 مليون دولار

دبى ميرفت رشاد

قدمت دولة الإمارات محطة كهرباء للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجا وات وبتكلفة 100مليون دولار، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين وفى مقدمتها قطاع الطاقة، وسيتم تركيب المحطة التى تضم محركا يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم فى منطقة الحسوة وتشغيلها فى أكتوبر المقبل .

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، كانت سفينة إماراتية رست فى عدن فى وقت سابق اليوم تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية فى إطار الدعم الإماراتى المستمر للقطاعات الحيوية وفى مقدمتها "الطاقة" حيث كان فى استقبالها المهندس أحمد الميسرى نائب رئيس الوزراء اليمنى و المهندس مبارك التميمى نائب وزير الكهرباء وسعيد الكعبى مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات فى اليمن وبدر معاون أمين عام المجلس المحلى بمحافظة عدن وعدد من المسؤولين اليمنيين .

وأكد المهندس أحمد الميسري، أن المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إضافة ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة مثمنا جهود الإمارات الكبيرة فى إنشاء وتأهيل العديد من المشاريع الحيوية التى تلبى احتياجات المواطنين اليمنيين فى المحافظات والمدن اليمنية المحررة .

ومن جانبه قال سعيد الكعبى إن تنفيذ مشروع محطة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن يحظى باهتمام مباشر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وذلك فى إطار المسؤولية الإنسانية للإمارات نحو الشعب اليمنى الشقيق وتقديم الدعم السخى للتخفيف من معاناته جراء انتهاكات ميليشيات الحوثى الموالية لإيران وتدميرها البنى التحتية واستهداف مقدرات الشعب اليمنى .

وأشار الكعبى إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب للواحد تكفى محطة الكهرباء لمدة 14 يوما من العمل المتواصل حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز.