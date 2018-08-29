الأونروا: واشنطن أوقفت تمويلنا تماما العام الجارى

موسكو (أ ش أ)

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الولايات المتحدة لن تمنح المنظمة أى تمويل خلال العام الجارى، مستبدلة ذلك بتمويل روسى، وسعودى، وإماراتى، وتركى بشكل جزئى.

وقال متحدث الوكالة كريستوفر جونس، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء " لقد فهمنا أنه فى العام الجارى بالتأكيد لا يجب أن ننتظر أى تمويل أمريكى، كما لم ندرج فى خططنا للعام الجارى أية افتراضات لتمويل أمريكى".

وتابع " خلال سبعة أشعر فقط جمعنا 238 مليون دولار - 50 مليون من السعودية، 50 مليون من الإمارات، كما أن دولا مثل روسيا كانت كريمة جدا، ولكن لايزال لدينا عجز للعام الجارى يقدر بـ 217 مليون دولار".