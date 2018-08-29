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الأوقاف تواصل توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:20 م
الأوقاف تواصل توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى بنى سويف والفيوم صكوك الاضاحى
كتب إسماعيل رفعت
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واصلت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء  توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي بني سويفى، والفيوم بواقع 5000 كيلو لكل محافظة.

 

وأكدت الأوقاف فى بيان صحفى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي بلغ حتى تاريخه 30 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الغربية - بني سويف - الفيوم) وسيتم صباح غدا الخميس توزيع 10.000 كيلو لحوم بمحافظتي البحيرة، وكفر الشيخ بواقع 5000 كيلو لكل محافظة، كما سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا

 

 


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