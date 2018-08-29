"الأوقاف" تعتمد 95 محفظًا ومحفظة جدد للقرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الثلاثاء نتيجة اختبار (المجموعة التاسعة) وعددهم (95) محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالى من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه 1957 محفظًا ومحفظة.
يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتقنين وضع مكاتب التحفيظ التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف ، والإشراف المالى والإدارى لوزارة التضامن الاجتماعى، وفي إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.
وجارِ إرسال كشوف أسماء المجموعة التاسعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.
والناجحون في الاختبارات هم :
|
م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد السيد إسماعيل محمد
|
المنوفية
|
2.
|حمدي إبراهيم أحمد الصعيدي
|المنوفية
|3.
|محمد محمود مبروك المراكبي
|
المنوفية
|
4.
|محمد شعبان عبد الحكيم عتيم
|المنوفية
|5.
|محمد عبد الحميد كمال الدين
|
المنوفية
|
6.
|هاني فتحي رمضان نصار
|المنوفية
|7.
|أحمد إبراهيم فتوح أحمد
|
المنوفية
|
8.
|مها عبد الخالق شلبي أبو العزم
|المنوفية
|9.
|محمد جمال حسنين عبد العال
|
المنوفية
|
10.
|نصرة عبد المنعم على بدر
|المنوفية
|11.
|عبد الفتاح عبد الله محمد عبد الله
|
المنوفية
|
12.
|آمال شعبان زكريا سيد أحمد
|المنوفية
|13.
|عبد الحميد ربيع عبد الحميد
|
المنوفية
|
14.
|محمد عبد الهادي عبد الوارث السادتي
|المنوفية
|15.
|فاطمة محمد إمام أحمد
|
المنوفية
|
16.
|جيهان السيد أبو السعود قطب
|المنوفية
|17.
|محمود يونس أحمد جاب الله
|
المنوفية
|
18.
|أحمد رشاد زكي أحمد
|المنوفية
|19.
|دعاء حمود لبيب إبراهيم
|
المنوفية
|
20.
|غادة جابر محمد ضحى
|المنوفية
|21.
|رجب حسين وصال حسين
|
المنوفية
|
22.
|عفاف عبد العزيز نوركه
|المنوفية
|23.
|شعبان فتح الله شعبان
|
المنوفية
|
24.
|السيد على أحمد الشال
|المنوفية
|25.
|طه سليمان عامر أبو ساري
|
المنوفية
|
26.
|إيمان جمال عبد العزيز سلامة
|المنوفية
|27.
|سماح عزب محمد حميش
|
المنوفية
|
28.
|أسماء إبراهيم أحمد تعلب
|المنوفية
|29.
|أحمد فتحى السيد شهاب الدين
|
المنوفية
|
30.
|رشا إسماعيل أحمد عمارة
|المنوفية
|31.
|سعاد السيد أحمد خفاجي
|
المنوفية
|
32.
|عبد الله عبد السلام طه نصار
|المنوفية
|33.
|أحمد عبد الوهاب طه حمزة
|
المنوفية
|
34.
|محمد عبد المقصود عوض
|المنوفية
|35.
|مروة سعيد سعيد حمران
|
المنوفية
|
36.
|دعاء محمود محمد حجازي
|المنوفية
|37.
|شعبان عبد الوارث سيد أحمد
|
المنوفية
|
38.
|ربيع عبد الحكيم زهران
|المنوفية
|39.
|رقية عصام الدين حسني بدر
|
المنوفية
|
40.
|أيمن عبد الموجود حامد صقر
|المنوفية
|41.
|سامر نبيه عبد الله إبراهيم بركات
|
المنوفية
|
42.
|أحمد سعيد رشاد عماره
|المنوفية
|43.
|رامي سامى محمد المؤذن
|
المنوفية
|
44.
|آيات عبد البديع أحمد الوكيل
|المنوفية
|45.
|سامح عبد الله حسن البهنساوى
|
المنوفية
|
46.
|مجدى فايد نبيه السيد
|المنوفية
|47.
|آية إبراهيم سالم
|
المنوفية
|
48.
|فريد محمد حسن الباجوري
|المنوفية
|49.
|إبراهيم أحمد فؤاد أبو الفتوح
|
المنوفية
|
50.
|حسين محمد يوسف جابر
|المنوفية
|51.
|إيمان سعيد عبد المحسن عبد المعبود
|
المنوفية
|
52.
|أشرف السعيد عبد الفتاح هلال
|المنوفية
|53.
|عادل محمد عطية شعبان
|
المنوفية
|
54.
|محمود صبحي دمرداش حجاج
|المنوفية
|55.
|مبروكه محمد محمد عطية
|
المنوفية
|
56.
|اسعاد محمد أحمد عبد الفتاح
|المنوفية
|57.
|يحيى سامى محمد الحفني
|
المنوفية
|
58.
|أحمد إبراهيم على إبراهيم عبد العال
|المنوفية
|59.
|كمال إبراهيم الخبيرى
|
المنوفية
|
60.
|عزه عباده أبو الفتوح حفناوي
|المنوفية
|61.
|ناديه محمد على جمعه
|
المنوفية
|
62.
|بسمه عيد جابر
|المنوفية
|63.
|أسماء صبحى عبد الله السيد
|
المنوفية
|
64.
|زينب أحمد عبد الموجود
|المنوفية
|65.
|علا عبد الهادي على عبد الهادي
|
المنوفية
|
66.
|منى كامل محمود ليله
|المنوفية
|67.
|باشر عمر إبراهيم علام
|
المنوفية
|
68.
|فاتن شحاته عباس أبو غيم
|المنوفية
|69.
|منى سمير السيد مشعل
|
المنوفية
|
70.
|رشا صابر الجالي صابر عثمان
|المنوفية
|71.
|أمينة عبد الله محمد الوكيل
|
المنوفية
|
72.
|ولاء محمد هلال محمد
|المنوفية
|73.
|هنادي محمد سليمان الشاذلي
|
المنوفية
|
74.
|أسماء عوض الله عبد الله فايد
|المنوفية
|75.
|جيهان سعيد عبد العزيز على
|
المنوفية
|
76.
|إيمان محمد محمد البنا
|المنوفية
|77.
|رشا السعيد البدوي
|
المنوفية
|
78.
|مروه السيد عبد الهادى فرج
|المنوفية
|79.
|همت لطفي محروس مرسي
|
المنوفية
|
80.
|سها عبد الحكيم عبد المنعم محمود
|المنوفية
|81.
|لبني لطفي محروس مرسي
|
المنوفية
|
82.
|علا البكري عبد الفتاح عباس
|المنوفية
|83.
|سوسن فوزي أحمد فرج
|
المنوفية
|
84.
|محمد مصطفى إسماعيل
|المنوفية
|85.
|عائشة أحمد محمود أبو محمود
|
المنوفية
|
86.
|رضا الوصال مليجي
|المنوفية
|87.
|سوزان مختار عبد الحميد
|
المنوفية
|
88.
|نهال صلاح فوزي حسين
|المنوفية
|89.
|صفاء عبد الرحمن عبد العزيز
|
المنوفية
|
90.
|عبد الجيد باشا عبد العزيز
|المنوفية
|91.
|أسماء أحمد على عيد
|
المنوفية
|
92.
|أحمد فهيم محمد غنيم
|المنوفية
|93.
|أحمد علي راشد إمام
|
قنا
|
94.
|كارم محمد علي أحمد
|قنا
|95.
|علي بشاري قاسم الثمان
|
قنا
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