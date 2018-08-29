"الأوقاف" تعتمد 95 محفظًا ومحفظة جدد للقرآن الكريم

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الثلاثاء نتيجة اختبار (المجموعة التاسعة) وعددهم (95) محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالى من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه 1957 محفظًا ومحفظة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتقنين وضع مكاتب التحفيظ التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف ، والإشراف المالى والإدارى لوزارة التضامن الاجتماعى، وفي إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

وجارِ إرسال كشوف أسماء المجموعة التاسعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

والناجحون في الاختبارات هم :