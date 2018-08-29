الأمن يستجوب 5 عاطلين سرقوا مصنع ملابس بعين شمس لبيان ارتكابهم وقائع أخرى

كتب كريم صبحى

تستجوب أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، 5 عاطلين سرقوا مصنع ملابس، بعين شمس، لبيان ارتكابهم وقائع أخرى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد اكتشاف "هبة ع ع" 42 سنة، صاحبة مصنع ملابس جاهزة، سرقة 1000 قطعة ملابس حريمى "عبايات، جيبات"، 1500 قطعة ملابس جاهزة أطفال، ثلاجة، 2 مروحة، 10 كاميرات مراقبة، صاعق حشرات كهربائى، 5 شاشة كمبيوتر، 5 جهاز كمبيوتر، لعبة أطفال "قطار"، من داخل المصنع ملكها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال المعاينة تبين وجود آثار عنف وكسر بباب المصنع، وبفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "عبد الرحمن ع ن" 22 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، و"مصطفى س أ" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"كارم ف م" 29 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م إ" 25 سنة، عاطل، و"محمد ع ع" 31 سنة، عاطل.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق "كسر الباب" باستخدام "أجنة حديدية"، تخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشادهم ضبط الملابس المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"، كما تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط باقى المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.