الأمم المتحدة: 20 ألف نازح جديد فى دارفور وجنوب كردفان خلال 2018

الخرطوم (أ ش أ)

قال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا)، إن عدد النازحين الجدد فى إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان خلال العام الجارى بلغ 20 ألف شخص.

وأوضح تقرير للمكتب الأممى عن الأوضاع الإنسانية بالسودان، اليوم الثلاثاء ، أن إجمالى عدد النازحين داخليا عام 2018 بلغ مليونى شخص، منهم 1.6 مليون شخص فى المخيمات بولايات دارفور الخمس.

وأشار إلى أن عدد النازحين الجدد فى دارفور فى العام الحالي، يقدر بنحو 15 ألف نازح، مقارنة مع 10 آلاف نازح فى العام الماضى، و152 ألفاً فى عام 2016.

ونوه التقرير إلى أن نحو 386 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية فى دارفور منذ عام 2015.