video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تطلق الحوار بين الحكومة والمعارضة فى هندوراس

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:26 ص
الأمم المتحدة تطلق الحوار بين الحكومة والمعارضة فى هندوراس اشتباكات هندوراس بين الشرطة والمعارضة
أ ف ب
إضافة تعليق

 

 أطلقت الأمم المتحدة رسميا الثلاثاء الحوار بين الحكومة والمعارضة فى هندوراس فى محاولة لتسوية الأزمة السياسية التى تلت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى.

وقال ممثل الأمم المتحدة فى تيغوسيغالبا ايغور غارافوليك إن "هدفنا هو أن تكون هناك هندوراس تعيش بسلام ومتطورة" ، وأضاف "لكننا نواجه تحديا كبيرا لأنه بلا إرادة ليست هناك أى وثيقة صالحة".

وفشلت محاولات عديدة فى الأشهر الأربعة الاخيرة للبدء فى محادثات بين الجانبين ، وسيتناول الحوار الذى يبدأ عمليا الجمعة أربع قضايا هى الانتخابات وحقوق الإنسان والإصلاحات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات.

ويفترض أن يشارك فى المفاوضات ممثلون عن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز من الحزب الوطنى اليمينى وعن الحزب الليبرالى اليمينى وزعيم المعارضة سلفادور نصر الله وهو مقدم برامج والمرشح السابق لتحالف حركة "المعارضة ضد الديكتاتورية".

وبدأت الأزمة السياسية في هندوراس بعد انتخابات 26 نوفمبر عندما أغلق عشرات الآلاف من مؤيدى سلفادور نصر الله والرئيس الأسبق مانويل زيلايا منسق تحالف المعارضة الطرق فى عدد من مناطق البلاد لإعلان فوزه واتهم الرئيس المنتهية ولايته بالتزوير.

ومنذ ذلك الحين لا تعترف المعارضة بفوز ايرنانديز ، وأكد غارافوليك أن الأمم المتحدة تدخلت بطلب من الطرفين


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور..اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة لطلاب يطالبون بخفض رسوم النقل

هندوراس

الامم المتحدة

سلفادور نصر الله




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة