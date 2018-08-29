افتتاح خط ثالث للفايبر جلاس بـ"اقتصادية السويس" لرفع الإنتاج لـ200 ألف طن

كتبت- هبة حسام

استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً من شركة جوشى الصينية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعددا من مسؤولى الشركة، وذلك فى إطار نجاح الشركة فى افتتاح خط الإنتاج الثالث لها واكتمال قاعدتها الإنتاجية بطاقة بلغت 200 ألف طن من الألياف الزجاجية.



الفريق مهاب مميش خلال لقاءه رئيس شركة جوشى الصينية

قام الفريق مهاب مميش بتقديم الشكر لمسؤولى الشركة على ثقتهم وتعاونهم مع المنطقة فى إنشاء عدد من التوسعات فى مشروع الفايبر جلاس بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، والذى ساهم فى احتلال مصر المركز الثالث فى قائمة أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس على مستوى العالم، مشيراً إلى أن توسعات الاستثمار الأجنبى فى المنطقة الاقتصادية يعكس نجاح السياسات والإدارة التى نعمل بها لجذب المزيد من الاستثمار ورفع تصنيف المنطقة.

وأكد مميش فى بيان له اليوم الأربعاء، دعم المنطقة الاقتصادية لمثل هذه الصناعات النظيفة ذات التكنولوجيا المتقدمة والتى استطاعت أن توفر فرص عمل كثيرة وتقدم كثير من التدريبات والمهارات للعمالة المصرية لديها، وهو ما تركز عليه المنطقة الاقتصادية مع المستثمرين، وتؤكد على أهميته باعتباره اتجاه قومى من الدولة ومن القيادة السياسية.



جانب من لقاء الاحتفال بافتتاح خط إنتاج ثالث للفايبر جلاس بالعين السخنة

وأضاف مميش أن وجود منطقة قناة السويس كنقطة محورية ضمن مبادرة الحزام والطريق يضيف ميزة للمنطقة ويساعد على خلق مسارات جديدة للتعاون مع الجانب الصينى ويعزز من فرص تقديم المنطقة من الخدمات اللوجستية ومن ثقافة القيمة المضافة.

من جهته قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، إن شركة جوشى مصر تمثل قصة نجاح حقيقية فى المنطقة الاقتصادية تضاف لسجل نجاحات المنطقة الاقتصادية وتتويجا لعلاقة التعاون والشراكة بين دولتى مصر والصين بعد نجاح شركة تيدا-مصر أكبر مطور صناعى فى المنطقة الاقتصادية حيث أمدت الشركة ميزانية الدولة بــ300 مليون جنيه ضرائب خلال 4 سنوات ووفرت 2500 فرصة عمل.

وانتهى لقاء مسئولى شركة جوشى والفريق مميش بقيام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية التى من المقرر افتتاحها فى أكتوبر المقبل.



الفريق مهاب مميش ورئيس شركة جوشى الصينية

وفى سياق متصل، احتفلت الشركة بالأمس باكتمال قاعدتها الإنتاجية بطاقة قدرها 200 ألف طن، وكذا بدء الخطة الخمسية السادسة لها، بحضور اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية نيابة عن الفريق مهاب مميش، واللواء أحمد حامد محافظ السويس ومحسن عادل المدير التنفيذى لهيئة الاستثمار.

يعد هذا المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر فى مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر جلاس خارج الصين، ويستخدم أحدث الأجهزة والمعدات الدقيقة، حيث استطاعت المنطقة الاقتصادية بفضل حوافزها وقوانينها أن تحول السياسات والاستراتيجيات إلى واقع ملموس على أرض المنطقة الاقتصادية وإقامة مثل هذا المشروع البارز.

وبفضل سياسات المنطقة الاقتصادية المرنة، تم الانتهاء من المشروع فى غضون 6 سنوات قبل موعده بأربع سنوات والذى يصل إجمالى استثماراته إلى 580 مليون دولار على مساحة قدرها 234 ألف متر مربع، ويوفر 2500 فرصة عمل وتحقيق قيمة إنتاج سنوية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار، وتحقيق عوائد تصدير سنوية تبلغ حوالى 200 مليون دولار.