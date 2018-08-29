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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:29 ص
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اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل بالعراق

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:09 ص
اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل بالعراق الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 11 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابى فى مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) - إن فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات من المصادر الاستخبارية ألقى القبض على 11 عنصرا من (داعش) بينهم المسؤول عن جمع الأموال فى الموصل خلال سيطرة التنظيم على المدينة.

وأضاف البيان، أن من بينهم إعلاميا كان مسؤولا عن تصوير ونشر وعرض الإصدارات الخاصة بجرائم الإرهابيين فى النقاط الإعلامية، فضلا عن إرهابى مسؤول عن الاستيلاء على الأغنام والمواشى الخاصة بأهالى سهل نينوى ومصادرتها وبيعها.

 

 


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