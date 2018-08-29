video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال قاضية بارزة ساهمت بإبطال الانتخابات الرئاسية فى كينيا بتهمة فساد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:14 ص
اعتقال قاضية بارزة ساهمت بإبطال الانتخابات الرئاسية فى كينيا بتهمة فساد الشرطة الكينية
نيروبى (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات القضائية فى كينيا الثلاثاء، اعتقال نائبة رئيس المحكمة العليا القاضية فيلمونا مويلو بتهم فساد.

ومويلو واحدة من سبع قضاة يشكلون المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية فى كينيا، وهى كانت من بين القضاة الذين أبطلوا فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية رئاسية ثانية فى الجولة الأولى للانتخابات فى أغسطس 2017، ما أدى إلى إعادة مثيرة للجدل للعملية الانتخابية.

لكن مرشح المعارضة رايلا أودينجا قرر مقاطعة جولة الإعادة التى جرت فى خلال 60 يوما كما ينص الدستور، ما أدى الى فوز كينياتا مجددا.

وقال رئيس مكتب الإدعاء العام نور الدين حاجى للصحفيين إن هناك أدلة على إساءة استخدام سلطاتها من أجل المنفعة الخاصة وقبول أموال كهدية فى ظروف مريبة.

وأضاف أنها متهمة أيضا بعدم دفع الضرائب واستخدام ذرائع مزيفة لتنفيذ صفقة تتعلق بأصول تابعة لمصرف "أمبريال" الذى انهار عام 2015.

وقال حاجى "بعد ظهر هذا اليوم أبلغت رئيس المحكمة العليا القاضى ديفيد ماراجا بقرار منح الموافقة على توقيف ومحاكمة نائبته السيدة القاضية فيلومينا مبيتى مويلو بتهم جنائية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على نائب كبير القضاة فى كينيا فى إطار تحقيقات فساد

كينيا

اخبار كينيا

انتخابات كينيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة

سقوط خطيبة طالب الرحاب ووالدتها بعد هروبهما واختبائهما فى شقة بالغردقة

البرلمان يعلن الحرب على الحسابات الوهمية بعد إغلاق "تويتر" 770 حسابًا مضللاً.. النائب بسام فليفل: تنشر الفوضى والشائعات..وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يقترح عقد مؤتمر عالمى لمواجهة سوء استخدام مواقع التواصل

البرلمان يعلن الحرب على الحسابات الوهمية بعد إغلاق "تويتر" 770 حسابًا مضللاً.. النائب بسام فليفل: تنشر الفوضى والشائعات..وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى يقترح عقد مؤتمر عالمى لمواجهة سوء استخدام مواقع التواصل

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

هل تشهد الكنيسة الكاثوليكية صراع سلطة؟.. البابا فرانسيس يواجه انتقادات واتهامات بتستر على فضائح جنسية.. سفير الفاتيكان السابق لدى واشنطن يطالبه بالاستقالة بسبب مواقفه إزاء المثليين.. ورئيس الكنيسة يلتزم الصمت

هل تشهد الكنيسة الكاثوليكية صراع سلطة؟.. البابا فرانسيس يواجه انتقادات واتهامات بتستر على فضائح جنسية.. سفير الفاتيكان السابق لدى واشنطن يطالبه بالاستقالة بسبب مواقفه إزاء المثليين.. ورئيس الكنيسة يلتزم الصمت

عنصرية التوزيع الجغرافى تحرم أوائل المحافظات من أحلامهم بالقاهرة.. شكاوى للالتحاق بالإعلام والعلوم السياسية.. الوزارة تعد بحل المشكلة وتتناسى.. أساتذة: عيوب قاتلة بالنظام ويجب استثناء المتفوقين والمتميزين

عنصرية التوزيع الجغرافى تحرم أوائل المحافظات من أحلامهم بالقاهرة.. شكاوى للالتحاق بالإعلام والعلوم السياسية.. الوزارة تعد بحل المشكلة وتتناسى.. أساتذة: عيوب قاتلة بالنظام ويجب استثناء المتفوقين والمتميزين

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة