اعتقال قاضية بارزة ساهمت بإبطال الانتخابات الرئاسية فى كينيا بتهمة فساد

نيروبى (أ ف ب)

أعلنت السلطات القضائية فى كينيا الثلاثاء، اعتقال نائبة رئيس المحكمة العليا القاضية فيلمونا مويلو بتهم فساد.

ومويلو واحدة من سبع قضاة يشكلون المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية فى كينيا، وهى كانت من بين القضاة الذين أبطلوا فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية رئاسية ثانية فى الجولة الأولى للانتخابات فى أغسطس 2017، ما أدى إلى إعادة مثيرة للجدل للعملية الانتخابية.

لكن مرشح المعارضة رايلا أودينجا قرر مقاطعة جولة الإعادة التى جرت فى خلال 60 يوما كما ينص الدستور، ما أدى الى فوز كينياتا مجددا.

وقال رئيس مكتب الإدعاء العام نور الدين حاجى للصحفيين إن هناك أدلة على إساءة استخدام سلطاتها من أجل المنفعة الخاصة وقبول أموال كهدية فى ظروف مريبة.

وأضاف أنها متهمة أيضا بعدم دفع الضرائب واستخدام ذرائع مزيفة لتنفيذ صفقة تتعلق بأصول تابعة لمصرف "أمبريال" الذى انهار عام 2015.

وقال حاجى "بعد ظهر هذا اليوم أبلغت رئيس المحكمة العليا القاضى ديفيد ماراجا بقرار منح الموافقة على توقيف ومحاكمة نائبته السيدة القاضية فيلومينا مبيتى مويلو بتهم جنائية".