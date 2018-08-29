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استقرار الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين بعد دخولها فى غيبوبة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:18 م
استقرار الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين بعد دخولها فى غيبوبة الإعلامية إيمان عز الدين بعد الحادث
كتبت أمل علام
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قال الدكتور حسن شاكر مدير المستشفى القاهرة التخصصى إن الإعلامية إيمان عز الدين قد استقرت حالتها الصحية بعد دخولها فى غيبوبة، إثر الحادث الذى تعرضت له.

 

وأضاف "شاكر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حالتها الصحية قد شهدت استقرارا نسبيا مع ترقب ومتابعة دقيقة لتطورات الحالة؛ وكانت ايمان عز الدين قد أجرت عملية جراحية لترميم المفصل وإعادة بناء القدم فى مستشفى القاهرة التخصصى تحت إشراف أستاذ جراحة العظام الدكتور محمد نبيل وتحت إشراف الدكتور طارق الزاهد رئيس مجلس إدارة المستشفى الذى يتابع الحالة لحظة بلحظة، والذين أبدوا جميعا تعاونا لافتا ومعاملة مثالية مع الإعلامية بعد الحادث المؤلم الذى تعرضت له صباح الاثنين الماضى.

 

ونجحت جهود الفريق الطبى وفريق التمريض فى السيطرة على الحالة الصحية للإعلامية التى دخلت فى حالة صحية سيئة جدا بعد الحادث مما ادى إلى غيبوبة والذى تسبب فى تهتك شديد فى القدم اليمنى وتفتت العظام تماما، وارتشاح فى المخ والعديد من الكدمات، وتم التعامل بنجاح مع التجمع الدموى فى البطن ويتم فعليا متابعة دقيقة لكافة أجهزة الجسم والاطمئنان على الحالة الصحية بالكامل.

 


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